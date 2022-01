Sądziłbyś, żeś w Ameryce". Historia polskiego górnictwa: od salin przez „borysławskie naftowierty” po miedziowe zagłębie

W Polsce kilkaset lat temu jeśli myślało się o przemyśle wydobywczym, to najczęściej kojarzono go nie z węglem, a z solą. Potem na długie dekady nic się nie zmieniło, aż nastały czasy prawdziwej naftowej gorączki, która niczym nie ustępowała tej znanej ze Stanów Zjednoczonych. Historia polskiego górnictwa jest równie zawiła, co losy całego kraju.

Przemysł wydobywczy, albo po prostu górnictwo (wszelkiego rodzaju), ma w Polsce długą tradycję: na ziemiach polskich kopano krzemień 15 tys. lat temu, później także bursztyn. Jednak jeśli myśli się o kopalinie, która robiła prawdziwą furorę, to w przypadku Królestwa Polskiego nie było to złoto, srebro czy choćby żelazo, a sól. Saliny – kopalnie soli – były w Polsce obecne za pierwszych Piastów, później „Wieliczkę” rozsławiono za rządów Kazimierza Wielkiego. Zresztą dotąd na lekcjach historii uczy się, że zwłaszcza w XIV w. Polska gospodarka – dosłownie – stała na soli. W zasadzie przez stulecia, jeśli w dawnej Polsce coś wydobywano na skalę przemysłową – według ówczesnych kryteriów – to była to sól i ewentualnie żelazo, głównie na terenie Gór Świętokrzyskich oraz w okolicach Częstochowy, a także miedź i cyna (ale na o wiele mniejszą skalę). Żeby nie tworzyć błędnego obrazu polskiego średniowiecznego przemysłu, należy dodać, że wszędzie indziej górnictwo wyglądało podobnie. Z małym jednak wyjątkiem na wydobycie srebra i złota, np. na Dolnym Śląsku, jeszcze w XII w. niezależnym regionie (rozbijanym na kolejne mniejsze księstewka, później przeszedł w ręce Czech, następnie austriackich Habsburgów, został odbity przez Prusy i po stuleciach przyłączony do Polski – to ważne wtrącenie z perspektywy dalszej opowieści). Czarne złoto ze Śląska Na ogół, jeżeli coś w danym Królestwie Polskim – albo na obecnych ziemiach RP – coś wydobywano, to raczej na Śląsku. To też z tego regionu pochodzi pierwsza udokumentowana informacja o tym, że działała tam kopalnia węgla. Dokument z księgi miejskiej Nowej Rudy pochodzi z 1434 roku i dotyczy przekazania kopalni nowemu właścicielowi. Węgiel nie zaczął jednak od razu wypierać innego, powszechnego surowca energetycznego – drewna.