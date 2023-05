Niezwykłe znalezisko 8-letniej dziewczynki. „Piękne i bardzo rzadkie”

Władze norweskiego okręgu Vestland poinformowały o znalezisku archeologicznym dokonanym przypadkowo przez 8-letnią dziewczynkę. Elise bawiąc się na szkolnym placu zabaw, znalazła krzemienny sztylet z epoki neolitu.

Dziewczynka podczas zabawy chciała podnieść z ziemi kawałek szkła. Jednak, jak sama relacjonuje, w tym momencie jej uwagę przykuł „ładny” kamień, który okazał się neolitycznym sztyletem. Znaleziony przez dziewczynkę obiekt jest szaro-beżowy i ma długość około 14 cm.

Elise swoje znalezisko pokazała nauczycielce, która skontaktowała się z lokalnymi władzami. One z kolei poinformowały o sprawie archeologów.

– Znalezisko to piękny krzemienny sztylet z neolitu. To niewiarygodnie piękny sztylet, który jest bardzo rzadki do znalezienia – oceniła archeolog Louise Bjerre Petersen współpracująca z władzami okręgu Vestland.

Krzemienny sztylet ma co najmniej 3,7 tys. lat Jak informują władze norweskiego okręgu, krzemień nie występuje naturalnie w Norwegii, dlatego prawdopodobnie może pochodzić z Danii. Zwykle sztylety tego typu są jako znaleziska ofiarne i dlatego są wyjątkowe.

Innych artefaktów nie znaleziono

Po odnalezieniu sztyletu władze okręgu i archeolodzy z Muzeum Uniwersyteckiego w Bergen przebadali miejsce znaleziska na terenie szkoły w Os. Ale żadnych innych interesujących obiektów nie odkryto.

Nie znaleźliśmy tu ani więcej obiektów, ani śladów epoki kamienia, ale sztylet znaleziony przez Elise jest dość wyjątkowy. Wniesie wkład w dalsze badania epoki kamienia w zachodniej Norwegii, mówi Petersen.

Archeolog pochwaliła też działania szkoły. – Szkoła poradziła sobie z tym podręcznikowo. W przypadku znalezienia przedmiotów lub śladów działalności prehistorycznej należy to zgłosić władzom okręgu. My następnie przyjmujemy obiekt i nawiązujemy współpracę z Muzeum Uniwersyteckim – dodała.

Sztylet trafił do Muzeum Uniwersyteckiego w Bergen, gdzie zostanie skatalogowany i może zostać poddany dalszym badaniom.

