Nie tylko Jagiełło. Kim byli prawdziwi bohaterowie serialu „Korona królów. Jagiellonowie”?

Kontynuacja popularnego serialu TVP „Korona królów. Jagiellonowie” pojawiła się na ekranach 2 stycznia 2023 r., a jej fabuła rozpoczyna się w 1399 r., kiedy umiera pierwsza żona króla Władysława II Jagiełły, Jadwiga Andegaweńska. W kolejnych odcinkach ukazane zostaną kolejne wydarzenia z trwającego łącznie 48 lat panowania monarchy, w tym starcie wojsk polsko-litewskich z Krzyżakami w bitwie pod Grunwaldem.

Bohaterami serialu oprócz pierwszego władcy z dynastii Jagiellonów, w którego wciela się Sebastian Skoczeń, są także między innymi członkowie jego rodziny i wiernie stojący przy królu urzędnicy. W rolę wielkiego księcia litewskiego Witolda Kiejstutowicza wciela się Michał Chorosiński, w żonę Jagiełły Annę Cylejską Milena Staszuk, w Aleksandrę Olgierdównę Agnieszka Wagner, w Piotra Szafrańca Jacek Kopczyński, a w Mikołaja Trąbę Radosław Pazura.

Witold Kiejstutowicz, wielki książę litewski

Wielki książę litewski Witold urodził się najprawdopodobniej między 1348 a 1355 r. jako syn księcia trockiego Kiejstuta i Biruty. Według przekazu kronikarza krzyżackiego Konrada Bitschina (Konrada z Byczyny) już w 1370 r. brał on udział w bitwie pod Rudawą, lecz wiarygodność tej informacji jest kwestionowana przez badaczy. Pierwszą samodzielną kampanię odbył w 1376 r., kiedy to dotarł do Tammowa koło Insterburga. W tym czasie panował już w księstwie brzeskim na Podlasiu, a w 1377 r. brał udział w wojnie obronnej przeciw królowi Polski i Węgier Ludwikowi Węgierskiemu. Trafił wówczas do niewoli Wołochów, lecz w niedługim czasie odzyskał wolność.

Po śmierci swojego stryja Olgierda w maju 1377 r. początkowo uznał władzę swojego stryjecznego brata Jagiełły, syna zmarłego władcy. Już jednak w 1381 r. wraz ze swoim ojcem wystąpił przeciw niemu, a Kiejstutowi udało się na krótko przejąć władzę w Wielkim Księstwie Litewskim. W sierpniu 1382 r. obydwaj książęta zostali jednak pojmani i uwięzieni w Krewie, gdzie 15 sierpnia 1382 r. Kiejstut zakończył życie w tajemniczych okolicznościach. Wkrótce Witold uciekł z więzienia i nawiązał współpracę z Krzyżakami, z którymi brał udział w rejzach na Litwę. 21 października 1383 r. w Tapiau przyjął katolicki chrzest i imię Wigand od swego ojca chrzestnego, komtura ragneckiego Wiganda von Beldersheima.