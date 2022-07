„Polski Nobel”. Witold Zglenicki pomógł zmienić Baku w naftowy raj

Witold Zglenicki odkrył w Baku wiele roponośnych działek. To on wskazał na możliwość wydobycia ropy naftowej z dna Morza Kaspijskiego i zaprojektował pierwszą platformę wiertniczą na kilkadziesiąt lat wcześniej, zanim inni uwierzyli w ten wynalazek. Jego testament ogromnie przyczynił się do rozwoju nauki i kultury w Polsce.

Witold Zglenicki urodził się 6 stycznia 1850 roku w szlacheckiej rodzinie w majątku Wargawa Stara pod Łodzią. Miał dwóch starszych braci. Ojciec zadbał o edukację najmłodszego syna, wysyłając go do gimnazjum w Płocku. Następnie Zglenicki udał się do Warszawy, gdzie w Szkole Głównej (dzisiejszy Uniwersytet Warszawski) skończył czteroletnie studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym. Witold Zglenicki. Uczeń Mendelejewa zainspirowany Łukasiewiczem Zglenicki fascynował się przemysłem wydobywczym. Dlatego w 1869 roku podjął naukę w Instytucie Górniczym w Petersburgu. Studia na tej uczelni były w cesarstwie rosyjskim uznawane za najbardziej elitarne w branży górniczej, ale jednocześnie najdroższe i najtrudniejsze. Dzięki finansowej pomocy rodziny Zglenickiemu udało się je ukończyć. Na studiach Zglenicki uczęszczał m.in. na zajęcia u twórcy układu okresowego pierwiastków Dymitra Mendelejewa. Jednak osobą, u której on i wielu innych Polaków chciało wówczas pracować zawodowo był Ignacy Łukasiewicz. W tym czasie w Galicji funkcjonowała już na pełnych obrotach założona przez Łukasiewicza kopalnia ropy naftowej w Bóbrce i znana na całym świecie rafineria, do której przyjeżdżali po naukę technologii nawet amerykańscy inżynierowie Rockefellera. Czytaj też:

„Sądziłbyś, żeś w Ameryce”. Historia polskiego górnictwa: od salin przez „borysławskie naftowierty” po miedziowe zagłębie Jednak trzeba pamiętać, że Łukasiewicz działał w innym zaborze, a więc za granicą imperium rosyjskiego. Dlatego po skończeniu studiów w 1875 roku Zglenicki został skierowany na praktykę zawodową w bezpośrednio podległych Petersburgowi Zakładach Górniczych Okręgu Wschodniego Królestwa Polskiego. Wczesna kariera zawodowa Witolda Zglenickiego Już w 1876 roku Zgleniecki został mianowany kierownikiem Zakładów Hutniczych w Mroczkowie nad rzeką Kamienną.